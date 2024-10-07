Хидео Кодзима рассказал, почему номер V был в свое время убран из названия Metal Gear Solid: Peace Walker

Metal Gear Solid: Peace Walker вышла на PSP 14 лет назад и заставила фанатов думать над вопросом, почему новая полноценная часть в серии после Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots не имеет нумерации.



Спустя долгие годы Хидео Кодзима рассказал в своем X о причинах такой перипетии.

После разработки MGS4 я ощущал острую нужду в создании собственного движка. Скачок вперед для игр в вертикальном направлении (в направлении некстгена) мог быть возможен только после создания нового движка — пишет Кодзима.

По итогу эти идеи легли в основу движка Fox Engine, на котором вышла Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Но поскольку после выхода MGS4 новый движок еще не был готов, Кодзима хотел развития серии в «горизонтальном» направлении — то есть на другие от привычных платформ.

Я предложил Peace Walker как раз как возможность развития MGS горизонтально. Изначально игра называлась MGS5: Peace Walker, но у этой идеи было много противников со стороны зарубежного маркетинга (как вариант, речь может идти о боссах Sony), так что мы убрали цифру из названия — сказал Гений.

Он также напомнил, что Peace Walker стала первой игрой в серии, получившей рейтинг «Teen» от ERSB — якобы все благодаря тому, что игра вышла на PSP.

Целью было открыть серию для более молодого поколения фанатов и создать фанбазу из нескольких поколений, чтобы родители и дети могли наслаждаться игрой вместе — добавил геймдиректор.