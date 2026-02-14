Konami сохранит кооператив Peace Walker в Master Collection Volume 2

Компания Konami подтвердила, что в сборнике Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 будет полностью сохранён онлайн-функционал Metal Gear Solid: Peace Walker. Это означает, что игроки смогут вновь проходить миссии в кооперативе и участвовать в соревновательных режимах.

Ранее стало известно, что сетевые режимы в версиях Metal Gear Solid 3: Snake Eater и Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots для сборника возвращены не будут. На этом фоне судьба онлайна Peace Walker вызывала вопросы, однако в описании коллекции указано, что игра поддерживает CO-OPS (кооператив на 2–4 человек) и VERSUS OPS (соревновательный режим до 6 игроков).

Peace Walker занимает особое место в серии. Проект предложил миссионную структуру и масштабные бои с боссами, предвосхитившие идеи, реализованные позже в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Кроме того, игра во многом вдохновлялась популярностью кооперативных охот в духе Monster Hunter, что сделало совместное прохождение ключевой частью геймплея.

Возвращение кооператива может помочь Peace Walker вновь привлечь внимание аудитории — особенно с учётом выхода сборника на современные платформы. Для многих поклонников это шанс переосмыслить одну из самых недооценённых частей саги о Биг Боссе уже в полноценном онлайн-формате.