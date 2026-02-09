Продюсер Metal Gear Solid: The Twin Snakes рассказал, в чём настоящий секрет успеха Кодзимы и Миямото

Основатель Silicon Knights и продюсер Metal Gear Solid: The Twin Snakes Денис Дайак считает, что успех Хидео Кодзимы и Сигэру Миямото объясняется не только талантом, но прежде всего их невероятной работоспособностью.

В беседе с Reece «Kiwi Talkz» Reilly Дайак поделился воспоминаниями о работе с Nintendo и лично с Миямото во время разработки Eternal Darkness. По его словам, легендарный геймдизайнер практически не покидал офис: он постоянно обсуждал проекты, внимательно слушал коллег и глубоко вникал в каждую проблему, не ограничиваясь поверхностными решениями.

Аналогичный подход, по словам Дайака, демонстрирует и Хидео Кодзима. Он отмечает, что за репутацией гения скрывается неустанный труд: оба разработчика работают практически без остановки, уделяя проектам всё своё время и внимание.

По мнению Дайака, именно эта самоотдача отличает их от многих западных коллег, ориентированных на баланс между работой и личной жизнью. Миямото и Кодзима, как утверждает он, сознательно жертвуют привычными атрибутами успеха ради создания игр, которые становятся культовыми.