Энтузиасты выпустили неофициальный ПК-порт Metal Gear Solid: The Twin Snakes — ремейка оригинальной Metal Gear Solid, вышедшего эксклюзивно на Nintendo GameCube. Теперь игроки могут запускать игру на ПК нативно, без использования эмулятора.

Порт предлагает ряд улучшений для современных систем, включая поддержку широкоформатных и сверхширокоформатных мониторов, текстурных модификаций, Discord Rich Presence и RetroAchievements. Встроенное игровое меню предоставляет доступ к читам, быстрым сохранениям и дополнительным настройкам.

Помимо геймпадов, поддерживаются две схемы управления клавиатурой и мышью из Metal Gear Solid: Master Collection, а также прицеливание от первого лица с помощью мыши или гироскопа.

Разработчики предусмотрели встроенную систему обновления, которая уведомляет игроков о выходе новых версий и позволяет перейти на страницу их загрузки непосредственно из меню.

Для владельцев Steam Deck реализована дополнительная оптимизация частоты процессора, позволяющая избежать падения производительности примерно до 30 FPS в ресурсоёмких сценах. После завершения игры прежние настройки автоматически восстанавливаются.

На данный момент ПК-порт работает при 60 FPS. Поддержка более высокой частоты кадров отсутствует из-за привязки игровой логики к частоте кадров.

Порт уже доступен для скачивания. Однако для запуска потребуется собственная копия американского издания игры ревизии 0 с идентификатором GGSEA4. Оригинальные игровые файлы в комплект поставки не входят.