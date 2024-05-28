Разработчик Metal: Hellsinger выступил против Game Pass, увидев, как сервис влияет на продажи

Дэвид Гольдфарб, основатель The Outsiders, студии, которая создала ритмичный шутер от первого лица Metal: Hellsinger, рассказал в теме в социальной сети X, что Game Pass повлиял на продажи их игры до такой степени, что он лично сейчас против службы подписки Microsoft.
Вся дискуссия началась, когда Гольдфарб упомянул Game Pass как одну из причин, почему недавний релиз Senua's Saga: Hellblade 2 не приносит больших результатов как с точки зрения количества игроков, так и с точки зрения продаж.
«Давайте начнем с Game Pass. Затем давайте обсудим нулевой маркетинг. Затем мы сможем перейти к тому, что, нравится вам это или нет, это нишевая игра», — сказал он в своем сообщении. Кроме того, он добавил, что Game Pass съест «вашу аудиторию заживо на ПК, особенно если у вас короткая игра без повторных прохождений».
Когда его спросили, почему команда тогда решила заключить сделку с Microsoft о включении Metal: Hellsinger в первый день Game Pass, если он был против этого сервиса, Гольдфарб ответил, что он не был против, пока они не выпустили игру на Game Pass и «узнали как это повлияло на продажи».
Основатель The Outsiders не уточнил, какое именно влияние запуск Game Pass оказал на продажи, но исходя из его изменения позиции в отношении сервиса, мы можем предположить, что Metal: Hellsinger плохо продавалась на платформах ПК и Xbox, где она была доступна в Game Pass.
Хммм, я бы сказал, в зависимости от игры геймпасс может пойти на пользу, но не всегда, как по мне, возможно стоит давать проценты разрабам, В зависимости от того, сколько его игр скачали и на пк и на xbox
Инди игра которую явно покупать никто не стал бы более чем за 100р а они ещё и продаж ждали,game pass хоть рекламу ей сделал.
а потом они закинули свою игру еще и в пс плюс экстра. опять на те же грабли или все таки денег им давали достаточно?
А как же чомодан от Майкрософт, чтобы их инди помои в гейпасс добавили? 🥺 // Глеб Громов
Ну дак их игра проходится за 4 часа и в ней потом нех делать что они ожидали // Александр Долгополов
Я вот не понимаю что за ересь они несут, ведь и так понятно что если игра есть в геймпассе то я поиграю в нее по подписке пройду и скажу спасибо. Ныть что вот нашу игру никто не покупает это же бред вы получили деньги от мелкомягких за это, а то такое ощущение что вы хотите и рыбку и на что нить присесть. Может и не прямая но отчасти схожая ситуация с егс когда они выкупают эксклюзивность вы получаете деньги от них но при этом все же теряете значительную аудиторию стима.
Во-первых - эти игры отстой и мало кому нужны даже без геймпаса.
Во-вторых - нефиг подписывать такие контракты. Не знал что так повлияет? Серьёзно? Не смог додуматься до такой простой логичной мысли, как если игра бесплатна, то игроки не станут её покупать или даже на такое мозгов не хватает?
Зачем выставлять себя иди**отом. Сам подписал такой контракт и сам же жалуется - дурачок.
Ну и последнее - были же новости о том, что некоторым играм гемпас шёл на пользу.
Тем более, насколько я знаю, пока игра в гемпасе разрабы получают какой-то процент и тут хороший вопрос возникает - а заработали бы вы больше с такими отстойными играми без гемпаса? Платить за такие игры куче денег - как то не хочется.