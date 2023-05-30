Шутер Metal: Hellsinger получит дополнение с музыкой, возглавляющей чарты, от некоторых из самых популярных групп в мире ©

Funcom и The Outsiders представляют набор Essential Hits, который впервые дополнит отмеченную множеством наград оригинальную музыку Metal: Hellsinger хитами, возглавляющими чарты, от некоторых самые большие группы в мире. Пакет Essential Hits выходит 13 июня и включает в себя восемь песен из разных жанров.

Тогда же игра получит обновление 1.7 с функцией NVIDIA Reflex, которую вы можете включить, если ваша видеокарта его поддерживает. Функция позволяет уменьшить задержку системы. Режим можно включать, выключать или включать и усиливать. При включении с ускорением все энергосберегающие процессоры будут отключены, что еще больше уменьшит задержку.