The Outsiders не сдаются: создатель Metal: Hellsinger готовит "версию 2.0" студии

Несмотря на закрытие студии The Outsiders в октябре 2025 года, её сооснователь Дэвид Голдфарб дал понять, что история команды далека от завершения. В недавнем заявлении он сообщил, что основатели работают над «версией 2.0» The Outsiders, фактически закладывая фундамент для нового этапа существования студии.

The Outsiders была расформирована издателем Funcom, что стало неожиданным решением на фоне успеха ритм-шутера Metal: Hellsinger. Игра, вышедшая в 2022 году, получила высокие оценки критиков и рейтинг «Чрезвычайно положительный» в Steam, но даже это не уберегло студию от закрытия. Голдфарб, ранее работавший над серией Battlefield, назвал ситуацию симптоматичной для современной индустрии, где коммерческий и критический успех больше не гарантирует стабильности.

По словам разработчика, команда сейчас сосредоточена на поиске финансирования и переговорах с потенциальными партнёрами. В перспективе он не исключает воссоединения с частью бывших сотрудников. Несмотря на сложную ситуацию на инвестиционном рынке, Голдфарб сохраняет оптимизм и уверяет, что The Outsiders «не мертвы», а лишь переживают перезапуск.

На фоне массовых увольнений и закрытий студий в 2024–2025 годах эта история стала ещё одним напоминанием о нестабильности игровой индустрии, но и примером стремления разработчиков продолжать работу вопреки обстоятельствам.