В ритм-шутер Metal: Hellsinger добавили Muse, Gorillaz, Depeche Mode благодаря набору Essential Hits ©

Metal: Hellsinger, ритмичный шутер от первого лица в стиле хэви-метал от разработчика The Outsiders и издателя Funcom, сотрудничает с командой по лицензированию визуальных медиа в Warner Music Group, чтобы выпустить пакет из 8 песенных хитов. Пакет Essential Hits впервые содержит лицензионные песни, занимающие первые места в чартах, от культовых групп в самых разных жанрах. Из-за текстов в новых песнях Metal: Hellsinger потребовали повышения возрастного рейтинга с PEGI-13 до Mature.

Кроме того, для тех, кто хочет испытать игровой процесс и эпическую историю мести Metal: Hellsinger, но не является поклонником хэви-метала, есть новое музыкальное издание. Этот комплект включает в себя базовую игру и пакет Essential Hits Pack со скидкой, позволяя вам погрузиться в ад в ритме альтернативного рока, EDM и поп-музыки.

Погрузитесь в ад прямо сейчас, чтобы заставить орды демонов бояться знакомых битов Gorillaz, Icona Pop, Muse, Depeche Mode, Disturbed, Galantis, Paramore, а также DVBBS и Borgeous.

Музыка лежит в основе геймплея Metal: Hellsinger. Стреляйте, рубите и бросайтесь в такт, чтобы наносить все больший урон и чаще использовать ультимативную способность вашего экипированного оружия. Благодаря индивидуальности новых песен каждый этап в игре обретает совершенно новое ощущение и течение.

Бесплатное обновление 1.7 поставляется вместе с пакетом Essential Hits Pack, предлагая балансировку, исправления ошибок, поддержку Nvidia Reflex и полный сброс таблицы лидеров.