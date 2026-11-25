Классическая аркадная серия Metal Slug, известная динамичными перестрелками и мультяшным изображением военных конфликтов, получит полнометражную экранизацию с живыми актёрами. Об этом сообщает Variety. Производством займётся The Arena — студия, связанная с Саудовской Аравией и уже работающая над несколькими адаптациями игр SNK.

В центре сюжета окажутся знакомые поклонникам серии Марко Росси, Тарма Ровинг, Эри Касамото и Фио Джерми. По описанию Variety, четверо друзей и изгоев неожиданно становятся военным отрядом, которому предстоит противостоять восстанию тиранического генерала Мордена. Вскоре героям придётся столкнуться с угрозой куда серьёзнее, чем они могли предположить.

Марко и Тарма были главными героями оригинальной Metal Slug, тогда как Эри и Фио присоединились к серии во второй части. Последней на сегодняшний день игрой франшизы стала Metal Slug Tactics — пошаговая тактическая RPG с элементами roguelike, заметно отличающаяся от привычного для серии формата run-and-gun. При этом ещё один традиционный перезапуск Metal Slug уже находится в разработке.

Сценарий фильма напишет Джеймс Морозини, известный по комедии «Я люблю своего отца» 2022 года, в которой он выступил сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли. Работу над проектом курируют Мелисса Гудолл и Саджан Алгири из The Arena. Дата премьеры и актёрский состав пока не объявлены.

Экранизация Metal Slug станет частью более масштабной программы The Arena по переносу игровых франшиз SNK на экран. Студия также занимается фильмами по мотивам Fatal Fury и Samurai Shodown, а кроме того, поддерживает веб-комикс Art of Fighting.

Однако у проекта есть и другая сторона. The Arena принадлежит саудовской MBC Group и фонду Misk, связанному с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Сама SNK с 2022 года контролируется Electronic Gaming Development Company (EGDC), которая приобрела 96,18% акций компании. EGDC также связана с фондом наследного принца.