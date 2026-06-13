SNK анонсировала сразу две новые игры по Metal Slug

SNK продолжает праздновать 30-летие серии Metal Slug и анонсировала сразу два новых проекта по культовой франшизе.

Первым из них станет мобильная игра Metal Slug Rush, которая создаётся студией RingGames по официальной лицензии SNK. Подробности проекта пока не раскрываются, однако разработчики подтвердили, что игра уже находится в производстве.

Кроме того, команда работает над ещё одной новой игрой во вселенной Metal Slug. Название проекта, его жанр и платформы пока держатся в секрете. В SNK лишь отметили, что это будет «совершенно новый опыт» для поклонников серии.

В обращении к фанатам разработчики поблагодарили игроков за поддержку и подчеркнули, что юбилейная кампания Mission Reboot! только набирает обороты.

Серия Metal Slug дебютировала в 1996 году на Neo Geo и со временем стала одной из самых узнаваемых аркадных франшиз SNK. Последней крупной игрой серии стала Metal Slug Tactics, вышедшая в 2024 году на ПК и консолях.