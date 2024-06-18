Переиздание Metal Slug Attack выходит сегодня на ПК и Nintendo Switch

В захватывающем анонсе на сегодняшнем Nintendo Direct компания SNK объявила о выпуске Metal Slug Attack Reloaded для ПК и Nintendo Switch. Эта последняя часть культовой серии Metal Slug переносит поклонников захватывающего игрового процесса в жанр Tower Defense, где игроки командуют войсками, чтобы отбиваться от волн врагов.

Metal Slug Attack Reloaded доступна с сегодняшнего дня, предлагая геймерам немедленную возможность погрузиться в ее стратегические сражения. Независимо от того, Являетесь ли вы давним поклонником серии или новичок во вселенной Metal Slug, эта игра обещает вам свежий и увлекательный опыт.

Серия Metal Slug, первоначально дебютировавшая в 1996 году, славится своим классическим игровым процессом «беги и стреляй», яркой пиксельной графикой и юмористическим, но интенсивным действием. За эти годы она собрала преданную базу поклонников благодаря своему увлекательному сюжету и запоминающимся персонажам. Отличительный художественный стиль франшизы и плавная анимация задали высокий стандарт в игровом сообществе, делая каждый новый релиз долгожданным.