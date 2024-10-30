Metal Slug Tactics будет доступна в Game Pass в день выхода

Игра Metal Slug Tactics от студии Leikir Studio получила обширный геймплей, демонстрирующий воинов Икари и их способности в бою. Издатель Doteum также подтвердил, что пошаговая тактическая ролевая игра будет доступна в первый день для Game Pass Ultimate и PC Game Pass на Xbox Series X/S, PC и Xbox One.

Воины Икари состоят из Кларка Стилла, Ральфа Джонса и Леоны Хайдерн. Каждый из них обладает уникальными навыками, например, Леона может создавать приманки из поверженных врагов на один ход (которые могут участвовать в атаках Sync).

Ральф хорош в ближнем бою и нападении на врагов, а Кларк может впитывать урон и наносить статусные повреждения на большой площади. Тщательно скоординировав их действия, игроки смогут уничтожать врагов одним махом, облегчая достижение бонусных целей, таких как получение менее определенного количества урона.

Помимо Xbox, Metal Slug Tactics появится на PS4, PS5, Nintendo Switch и PC 5 ноября.