Metal Slug Tactics, Microsoft Flight Simulator 2024 и другие новинки появятся в Game Pass в ноябре

Компания Microsoft объявила первую волну игр, которые появятся на Game Pass в ноябре. StarCraft: Remastered и StarCraft 2: Campaign Collection были ранее подтверждены для участников PC Game Pass 5 ноября. Однако Metal Slug Tactics также будет доступна в тот же день для облака, консолей и ПК.

Metal Slug Tactics — 5 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass

Go Mecha Ball — 6 ноября в Game Pass Standard

Harold Halibut — 6 ноября в Game Pass Standard

The Rewinder — 6 ноября в Game Pass Standard

Turnip Boy Robs a Bank — 6 ноября в Game Pass Standard

Goat Simulator Remastered — 7 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass

Microsoft Flight Simulator 2024 — 19 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass

15 ноября Game Pass покинут несколько крупных игр, включая Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name и оригинальный Goat Simulator. Ознакомьтесь с полным списком ниже и либо доиграйте их сейчас, либо купите с 20-процентной скидкой: