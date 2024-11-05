Metal Slug Tactics, Microsoft Flight Simulator 2024 и другие новинки появятся в Game Pass в ноябре

Компания Microsoft объявила первую волну игр, которые появятся на Game Pass в ноябре. StarCraft: Remastered и StarCraft 2: Campaign Collection были ранее подтверждены для участников PC Game Pass 5 ноября. Однако Metal Slug Tactics также будет доступна в тот же день для облака, консолей и ПК.
- Metal Slug Tactics — 5 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass
- Go Mecha Ball — 6 ноября в Game Pass Standard
- Harold Halibut — 6 ноября в Game Pass Standard
- The Rewinder — 6 ноября в Game Pass Standard
- Turnip Boy Robs a Bank — 6 ноября в Game Pass Standard
- Goat Simulator Remastered — 7 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass
- Microsoft Flight Simulator 2024 — 19 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass
15 ноября Game Pass покинут несколько крупных игр, включая Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name и оригинальный Goat Simulator. Ознакомьтесь с полным списком ниже и либо доиграйте их сейчас, либо купите с 20-процентной скидкой:
- Dicey Dungeons
- Dungeons 4
- Goat Simulator
- Like a Dragon: Ishin!
- Like a Dragon: The Man Who Erased His Name
- Persona 5 Tactica
- Somerville
flight simulator и куча трешака кала скорее 🤌даж гвнокозла запихали вот эт подгон лол фильке спасибо ! это те самые хиты которые он обещал ?