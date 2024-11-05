Metal Slug Tactics получила релизный трейлер и неплохие оценки от прессы

Знаменитая франшиза Metal Slug открывает новую главу в своей истории с запуском Metal Slug Tactics, изометрической тактической игры, которая доступна с сегодняшнего дня на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 , Xbox Series X|S, Xbox One и Game Pass.

Студия воспользовалась возможностью, чтобы представить новый взрывной релизный трейлер, в котором показаны последние два персонажа в актерском составе, которые возвращаются на передовую, с Надей Кассель и Тревором Спейси.

Средний рейтинг игры составляет 78 на MetaCritic и 79 на OpenCritic.

90 - Noisy Pixel

90 - CGMagazine

90 - GamesHub

85 - Worth Playing

80 - IGN

80 - Screen Rant

76 - PC Gamer

70 - GamesRadar+

70 - COGconnected

Noisy Pixel

Metal Slug Tactics не совсем заново изобретает жанр стратегии, но предлагает множество захватывающих, взрывных и удовлетворяющих действий. Ядро серии Metal Slug удобно вписывается в этот новый жанр вместе со многими знакомыми видами, звуками и персонажами, которые порадуют фанатов. Великолепный взгляд на пошаговую стратегию, который отчетливо ощущается верным своим корням.

IGN

От анимированных, мультяшных спрайтов до энергичного саундтрека Metal Slug Tactics — это тщательно продуманная ода аркадной классике, которая никогда не потеряется. Она вводит несколько отдельных инноваций в тактический жанр, которые мастерски объединяют насыщенный действием платформер и стрельбу Metal Slug в одну замечательную тактическую игру. Несмотря на то, что мне мешают некоторые раздражающие ошибки, я все равно получаю массу удовольствия от каждого матча, экспериментируя с новыми стратегиями и составами команд.

Screen Rant

Хотя её элементы roguelike могли бы быть немного более захватывающими, поминутный игровой процесс настолько увлекателен, что я легко проигнорировал этот недостаток, когда я снова нырнул в действие, чтобы сбросить больше бомб с удачным таймингом. В целом, Metal Slug Tactics стоит того, чтобы в неё сыграть.

GamesRadar+

Веселая и освежающе легкая тактическая игра успешно переносит многие прелести Metal Slug в пошаговый жанр. Но она не так естественно подходит, как Gears Tactics, и скучный пользовательский интерфейс в сочетании с обилием глюков подводит ее.