Новое видео Metal Slug Tactics посвящено истории, наследию серии и переходу к командному тактическому приключению

Сегодня вышел новый видеодневник Metal Slug Tactics, тактической ролевой игры на основе сетки, адаптации культовой серии SNK в жанре «беги и стреляй» Metal Slug. Ключевые специалисты издательства Dotemu и разработчика Leikir Studio присоединяются к опытным разработчикам из SNK, чтобы поразмышлять об основе франшизы, а также о смелом новом подходе Metal Slug Tactics к ней.

Видео начинается с того, что опытные разработчики Metal Slug вспоминают историю франшизы и экшены в жанре «беги и стреляй». В кадрах представлены оригинальные нарисованные вручную иллюстрации и игровой процесс из предыдущих игр, а также взгляд вперед на Metal Slug Tactics, вникая в индивидуальность серии и то, как грядущая тактическая ролевая игра сохраняет этот фирменный азарт.

Metal Slug Tactics выйдет на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК (Steam) осенью 2024 года.