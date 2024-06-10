Представлен 6-минутный трейлер игрового процесса Metal Slug Tactics, демоверсия для ПК выходит сегодня

Издатель Dotemu и разработчик Leikir Studio выпустили новый трейлер игрового процесса для стратегической ролевой игры Metal Slug Tactics, в котором рассказывается о переосмыслении игрой боя Metal Slug. Демоверсия также будет доступна для ПК в Steam, начиная с 20:00 по московскому времени в рамках Steam Next Fest: June 2024 Edition с 10 по 17 июня.

Демонстрация Metal Slug Tactics присоединяется к главным воинам серии для сложного, проверяющего стратегию подхода к бою, охватывающего первый регион полной игры. Вы начнете в казармах отряда, домашней базе для улучшения персонажей и покупки снаряжения, где вы будете выбирать бойцов для совместного развертывания на миссии. Учитывайте уникальные способности каждого персонажа при создании команды; динамика группы будет иметь ключевое значение для атаки, флангирования и перехитрить состав врагов, вернувшихся из серии Metal Slug, включая нескольких коварных новых врагов. Пройдите напряженные бои, чтобы разблокировать Тарму как игрового персонажа, энергичного мастера, который бесценен, когда дело доходит до разборок на уровне боссов, показанных в полной версии Metal Slug Tactics.

Metal Slug Tactics выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam этой осенью.