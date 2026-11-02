Metamorphosis представили как мрачное приключение монахини среди руин

Top Hat Studios и Doyoyo Games представили Metamorphosis — мрачное приключение с элементами метроидвании о монахине Арии. Ролик демонстрирует огромные руины, сражения с демонами, головоломки и управление ограниченными ресурсами.

Заклеймённая грешницей героиня отправляется через взаимосвязанные мегаструктуры к последнему раю в поисках искупления. На пути ей предстоит исследовать погибший мир и раскрыть его тайны.

В боях Ария использует огнестрельное оружие и могущественные чудеса, однако схватки требуют осторожности: каждый риск может дорого обойтись.