Анимационный трейлер Metaphor: ReFantazio демонстрирует прибытие героя в столицу королевства

Наряду с новыми подробностями о Metaphor: ReFantazio, Atlus также показала некоторые из первых анимированных сцен для ролевой игры. В ней главный герой и его спутница-фея Галлика прибывают в королевскую столицу Гранд-Трейд.

Несмотря на то, что столица внушает благоговение, на задворках живут угнетенные люди. Главный герой хочет принять участие в "Турнире за Трон", который начался после смерти короля Эухронии. Однако ему, как эльду, доступно не так уж много преимуществ. Выполнив квест для Бригитты, он может приобрести товары в ее столичной лавке зажигателей. Это также открывает архетип торговца.

Метафора: ReFantazio выходит 11 октября для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC.