Atlus добавила Denuvo в демку Metaphor ReFantazio после того, как основную игру взломали через пробную версию

Недавно состоялся успешный релиз новой игры Atlus, Metaphor ReFantazio, на консолях и ПК. Чтобы защитить проект от пиратства, разработчики внедрили DRM-систему Denuvo, известную своей сложностью для взлома. Однако защита продержалась всего неделю, и взлом произошёл не благодаря усилиям известных хакеров, а из-за ошибки самих разработчиков.

Выпустив бесплатную демоверсию, Atlus забыла защитить её Denuvo. Это позволило техно-энтузиастам использовать файлы демоверсии для взлома полной версии игры.

После того как Metaphor ReFantazio взломали, Atlus внесли изменения в стратегию и приняли решение добавить Denuvo и в демоверсию, чтобы предотвратить дальнейшее использование её файлов для взлома.