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Metaphor: ReFantazio 11.10.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
7 97 оценок

Atlus добавила Denuvo в демку Metaphor ReFantazio после того, как основную игру взломали через пробную версию

butcher69
Новости

Недавно состоялся успешный релиз новой игры Atlus, Metaphor ReFantazio, на консолях и ПК. Чтобы защитить проект от пиратства, разработчики внедрили DRM-систему Denuvo, известную своей сложностью для взлома. Однако защита продержалась всего неделю, и взлом произошёл не благодаря усилиям известных хакеров, а из-за ошибки самих разработчиков.

Выпустив бесплатную демоверсию, Atlus забыла защитить её Denuvo. Это позволило техно-энтузиастам использовать файлы демоверсии для взлома полной версии игры.

После того как Metaphor ReFantazio взломали, Atlus внесли изменения в стратегию и приняли решение добавить Denuvo и в демоверсию, чтобы предотвратить дальнейшее использование её файлов для взлома.

-5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
AceTheKing

Нормально их австрийцы два раза на деньги развели))

Вместо того чтобы сделать выводы после взлома и просто убрать Денуво из игры, которая уже итак на торрентах - они решили еще раз заплатить им теперь и за защиту демо-версии, очень вовремя)

Настоящий стокгольмский синдром среди игровых издателей.

5
Sinmax

надеюсь из-за такого казуса никого не заставят сделать харакири лол

1
vertehwost

Вовремя

3
ze1n_82

да оно и бесплатно не нужно)

2
Hall_1920

Нужно

0
ComprehensiveWestin

атлус снова выпускает персону, в который раз. Есть подозрение, что другое у них просто не получается сделать

2
OPen man

если бы их демку не взломали то наверное никто и не узнал об этой игре. пусть спасибо за рекламу скажут.

1
PolGhost

Она конечно не рекламировалась как какой-нибудь Cyberpunk 2077 или GTA V, но материалы по игре, как трейлеры, так и интервью с разработчиками, появлялись регулярно. В том числе и здесь. Реклама у игры была

1
Gords
- Шеф! Защиту взломали, игра на торрентах! Всё пропало, шеф!
- Срочно занесите ещё больше бабла за защиту никому уже ненужной демо-версии игры!

Л - Логика.

0
Александр Дантес

Зачем? Думается мне всем пофигу.

0
Миханик Шестеренкин

Поздно пить Боржоми...

0
pudovik1704

Поздно пить боржоми,когда почки отказали...

0