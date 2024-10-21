Atlus добавила Denuvo в демку Metaphor ReFantazio после того, как основную игру взломали через пробную версию

Недавно состоялся успешный релиз новой игры Atlus, Metaphor ReFantazio, на консолях и ПК. Чтобы защитить проект от пиратства, разработчики внедрили DRM-систему Denuvo, известную своей сложностью для взлома. Однако защита продержалась всего неделю, и взлом произошёл не благодаря усилиям известных хакеров, а из-за ошибки самих разработчиков.
Выпустив бесплатную демоверсию, Atlus забыла защитить её Denuvo. Это позволило техно-энтузиастам использовать файлы демоверсии для взлома полной версии игры.
После того как Metaphor ReFantazio взломали, Atlus внесли изменения в стратегию и приняли решение добавить Denuvo и в демоверсию, чтобы предотвратить дальнейшее использование её файлов для взлома.
Нормально их австрийцы два раза на деньги развели))
Вместо того чтобы сделать выводы после взлома и просто убрать Денуво из игры, которая уже итак на торрентах - они решили еще раз заплатить им теперь и за защиту демо-версии, очень вовремя)
Настоящий стокгольмский синдром среди игровых издателей.
надеюсь из-за такого казуса никого не заставят сделать харакири лол
Вовремя
да оно и бесплатно не нужно)
Нужно
атлус снова выпускает персону, в который раз. Есть подозрение, что другое у них просто не получается сделать
если бы их демку не взломали то наверное никто и не узнал об этой игре. пусть спасибо за рекламу скажут.
Она конечно не рекламировалась как какой-нибудь Cyberpunk 2077 или GTA V, но материалы по игре, как трейлеры, так и интервью с разработчиками, появлялись регулярно. В том числе и здесь. Реклама у игры была
Л - Логика.
Зачем? Думается мне всем пофигу.
Поздно пить Боржоми...
Поздно пить боржоми,когда почки отказали...