Atlus: новая JRPG Metaphor: ReFantazio будет "иным опытом" по сравнению с Persona 5

Компания Atlus обратилась к поклонникам с новым посланием, в котором рассказала о предстоящей новой JRPG Metaphor: ReFantazio, подчеркивая, что благодаря успешной Persona 5 они теперь берутся за фэнтезийную ролевую игру.

Эта игра описывается как "кульминация политики Atlus по оригинальности и сопереживанию", демонстрирующая себя через этот жанр. Это не просто ностальгическое возрождение и будет отличаться от Persona 5.

Как показывают серии Shin Megami Tensei и Persona, Atlus выпустила множество современных игр, многие из которых подарили уникальный опыт всем игрокам. И вот теперь, после огромной поддержки Persona 5, Atlus приступает к новому типу игр: фэнтезийной ролевой игре, которую невозможно полностью отобразить в рамках современной ролевой игры. Это памятная игра, которая знаменует собой кульминацию политики Atlus, направленной на "оригинальность и сопереживание" в жанре фэнтезийных RPG, и не является простым ностальгическим возвращением к корням прошлого. Если вы стоите на месте в страхе перед неопределенностью, вы никогда не сможете двигаться вперед". Сценарий и геймплей построены вокруг этого послания. Metaphor будет создана с тем же настроем, что и Persona 5, и подарит "другой опыт, который удовлетворит ваше любопытство.

Действие Metaphor: ReFantazio происходит в Объединенном королевстве Эухрония - стране, погрузившейся в смуту после убийства короля. История принимает драматический оборот, когда Королевская магия, мистическая сила, ранее известная только королю, неожиданно вызывается, что приводит к грандиозному королевскому турниру, чтобы определить следующего правителя.

На фоне этой бурной обстановки главный герой вместе со своей напарницей, феей Галикой, отправляется на поиски, чтобы снять проклятие, наложенное на принца, которого королевство считает умершим. Их путешествие проходит по обширным землям Эухронии, и оказывается, что их миссия тесно связана с продолжающимся турниром за трон. Чтобы добиться успеха, они должны заключить союз с разнообразными друзьями и последователями из различных племен, населяющих этот мир, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в разворачивающееся повествование.

Metaphor: ReFantazio выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox One, Xbox Series X|S и PC осенью 2024 года.