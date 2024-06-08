Atlus показала новый трейлер JRPG Metaphor: ReFantazio от авторов серии Persona

SEGA - одно из немногих издательств, которое до сих пор продолжает готовить для своей аудитории игры из категории jRPG. В этом году во время Summer Game Fest мы смогли взглянуть на представителя этого жанра - Metaphor: ReFantazio.

За производство отвечают разработчики из студии ATLUS и Studio Zero. Первые особенно хорошо известны нам по другой отличной серии jRPG - Persona. В Metaphor: ReFantazio мы перенесемся в фантастический мир, где будем строить отношения с другими персонажами (у каждого своя статистика), а нашей главной целью станет спасение королевства от падения.

Поясняется, что в основе Metaphor: ReFantazio лежат «профессии» или «архетипы», в которые превращаются главные герои, чтобы использовать различные способности. Кроме того, каждая работа (более 40 типов) обладает уникальными характеристиками, а некоторые из них могут эволюционировать в более мощные версии.

Трейлер демонстрирует нам смесь повествовательных и игровых сцен, в которых различные персонажи демонстрируют свои уникальные способности.

Напомним, что сюжет, разворачивающийся в фэнтезийном мире, вращается вокруг исчезновения короля одного из королевств. Наследников у него нет, и предстоит избрать нового правителя, поэтому начинается борьба между кандидатами на получение трона.

Выход 11 октября на ПК и консолях.