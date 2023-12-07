Atlus покажет новые кадры из Metaphor: ReFantazio на церемонии The Game Awards 2023

Еще одна крупная игра была подтверждена для The Game Awards 2023. Продюсер и ведущий мероприятия Джефф Кили (Geoff Keighley) недавно написал в Twitter, что Metaphor: ReFantazio "будет что показать" во время ночного шоу.

Новая фэнтезийная ролевая игра от Atlus разрабатывается новой командой Studio Zero, которую возглавляют бывшие креативные руководители франшизы Persona: режиссер Кацура Хасино, художник персонажей Сигэнори Соэдзима и музыкальный композитор Сёдзи Мегуро. Atlus заявила, что намерена позиционировать эту игру в качестве третьего основного направления наряду с Persona и Shin Megami Tensei.

Вскоре после официального анонса в начале этого года было подтверждено, что Metaphor: ReFantazio, которая должна выйти в 2024 году, находится на стадии доработки, а значит, велика вероятность, что точная дата релиза будет объявлена на церемонии The Game Awards.

Когда игра выйдет, Metaphor: ReFantazio будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и PC.