Atlus выпустила хвалебный трейлер для своей японской ролевой игры Metaphor: ReFantazio, которая уже покорила сердца поклонников и критиков. Игра собрала более 85 000 одновременных игроков на платформе Steam, что подчеркивает её популярность.

Сюжет Metaphor: ReFantazio разворачивается в Объединённом королевстве Эухрония, которое погрузилось в хаос после убийства короля. Неожиданно Королевская магия, доступная ранее лишь монарху, вызывает турнир, который должен определить нового правителя. Главный герой, вместе с феей Галикой, отправляется на поиски, чтобы снять проклятие с принца, которого все считают погибшим.

Metaphor: ReFantazio доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и PC.