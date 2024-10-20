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Metaphor: ReFantazio 11.10.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
7.2 93 оценки

Atlus выпустила хвалебный трейлер для своей японской ролевой игры Metaphor: ReFantazio

butcher69
Новости

Atlus выпустила хвалебный трейлер для своей японской ролевой игры Metaphor: ReFantazio, которая уже покорила сердца поклонников и критиков. Игра собрала более 85 000 одновременных игроков на платформе Steam, что подчеркивает её популярность.

Сюжет Metaphor: ReFantazio разворачивается в Объединённом королевстве Эухрония, которое погрузилось в хаос после убийства короля. Неожиданно Королевская магия, доступная ранее лишь монарху, вызывает турнир, который должен определить нового правителя. Главный герой, вместе с феей Галикой, отправляется на поиски, чтобы снять проклятие с принца, которого все считают погибшим.

Metaphor: ReFantazio доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и PC.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
vladimirasss

классная игра)))

0
Лея Морозова

Красивый мир, захватывающий сюжет и фея Галика.

0
PeaceDuke72

Геншин на минималках

-1