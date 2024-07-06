Авторы Metaphor: ReFantazio показали двух новых компаньонов и их архетипы

Компания Atlus выпустила новый демонстрационный ролик Metaphor: ReFantazio, грядущей фэнтезийной ролевой игры студии Zero, в котором рассказывается о сюжете, сеттинге и персонажах. В ролике рассказывается о различных спутниках, встретившихся на пути главного героя, а также о двух новых - Нейрасе и Джуне.
Нейрас - пилот Gauntlet Runner, в прошлом дизайнер королевской семьи. Не участвуя в боях, он вносит в них некоторое оживление и пробуждает архетип стрелка. По мере того как игрок будет сближаться с Нейрасом, он увидит, как потенциально может измениться Gauntlet Runner, а также улучшит свои навыки.
Джуна - популярная певица с "неожиданно важным прошлым". Ее архетип - Танцовщица в маске, а дизайнер Persona Сигенори Соэдзима черпал вдохновение для ее нарядов в движении "Свингующий Лондон" 60-х годов. Разработчик также рассказал о восьми племенах и о том, что они были "созданы с нуля" на основе врожденных черт людей.
Metaphor: ReFantazio выходит 11 октября для PS4, PS5, Xbox Series X/S и PC. Ознакомиться с последним сюжетным трейлером можно здесь.