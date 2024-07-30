Авторы Metaphor: ReFantazio представили новых персонажей и соперничающих претендентов на трон

Компания Atlus опубликовала еще один информационный ролик для грядущей Metaphor: ReFantazio, в котором рассказывается о нескольких персонажах. В частности, рассказывается о претендентах на трон, последователях, поддерживающих главного героя, а также о рейтинге известности.

Среди вновь представленных персонажей - глашатай Санктуария Батлин, верховный авторитет Санктуария; Форден, капитан армии монахов; Гидо, Глоделл и Лавлесс. Вкратце показаны и некоторые другие.

Действие игры происходит в Объединенном королевстве Эухрония - стране, погрузившейся в смуту после убийства короля. История принимает драматический оборот, когда Королевская магия, мистическая сила, ранее известная только королю, неожиданно вызывается, что приводит к грандиозному королевскому турниру, чтобы определить следующего правителя.

В игре появилась новая техника - Синтез, которая объединяет архетипы членов партии, нанося мощные атаки. Все три персонажа в активной партии могут даже использовать Синтез для разрушительных атак. Команда разработчиков постаралась, чтобы игроки меняли свои стратегии по мере продвижения, а не придерживались одной и той же конфигурации партии на протяжении всей игры.

Metaphor: ReFantazio выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox Series X|S и PC 11 октября 2024 года.