Демо размером с игру: фанаты проводят в Metaphor: ReFantazio по 50-60 часов

Игроки умудряются проводить в демоверсии RPG Metaphor: ReFantazio десятки часов. Геймеры делятся своими достижениями в соцсетях. Например, пользователь Ceyarma играет уже 48 часов, а BoiChrono — 67,8 часов. И хотя сюжетного контента там не так много, игроки исследуют все доступные возможности, на что и уходят десятки часов.

Для сравнения, все прохождение сюжетов Persona 3: Reload или Persona 4: Golden занимает столько же времени. Директор игры Кацура Хашино рассказал, что финальная версия Metaphor Re:Fantazio по продолжительности равна Persona 5: около 100 часов только на сюжет.

Демоверсию Metaphor: ReFantazio выпустили 27 сентября 2024 года. Сыграть в нее можно в Steam, PS Store и Microsoft Store. Геймерам доступны пролог, четыре первых подземелья, семь классов и шесть напарников. Сохранение и накопленный прогресс удастся перенести в релизную версию.

В Metaphor: ReFantazio главный герой отправляется на поиски пропавшего принца в надежде снять с него проклятие. Предстоит выполнять задания, исследовать подземелья, искать сокровища и общаться с союзниками.

Metaphor: ReFantazio выйдет 11 октября 2024 года на PC, PS4, PS5 и Xbox Series X|S. Будет текстовый перевод на русский язык.