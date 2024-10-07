Демо размером с игру: фанаты проводят в Metaphor: ReFantazio по 50-60 часов

Игроки умудряются проводить в демоверсии RPG Metaphor: ReFantazio десятки часов. Геймеры делятся своими достижениями в соцсетях. Например, пользователь Ceyarma играет уже 48 часов, а BoiChrono — 67,8 часов. И хотя сюжетного контента там не так много, игроки исследуют все доступные возможности, на что и уходят десятки часов.
Для сравнения, все прохождение сюжетов Persona 3: Reload или Persona 4: Golden занимает столько же времени. Директор игры Кацура Хашино рассказал, что финальная версия Metaphor Re:Fantazio по продолжительности равна Persona 5: около 100 часов только на сюжет.
Демоверсию Metaphor: ReFantazio выпустили 27 сентября 2024 года. Сыграть в нее можно в Steam, PS Store и Microsoft Store. Геймерам доступны пролог, четыре первых подземелья, семь классов и шесть напарников. Сохранение и накопленный прогресс удастся перенести в релизную версию.
В Metaphor: ReFantazio главный герой отправляется на поиски пропавшего принца в надежде снять с него проклятие. Предстоит выполнять задания, исследовать подземелья, искать сокровища и общаться с союзниками.
Metaphor: ReFantazio выйдет 11 октября 2024 года на PC, PS4, PS5 и Xbox Series X|S. Будет текстовый перевод на русский язык.
как они умудряются это делать, если там временные ограничения на задания? или они перепроходят просто, а счетчик стима, к примеру, капает?
Я сам в этой замечательной демке с удовольствием провёл 15 прекрасных часов в итоге. Неудивительно, что люди и по 60 часов в ней сидят. Снова и снова перепроходят. Очень крутая игра. Сюжет прям с ходу очень мощный. И побочки ничуть не хуже. Боевая система превосходна. Ролевая составляющая в целом и система прокачки, в частности, тоже здесь прекрасны. И графика ачешуенная. Всё очень стильно, красиво. Демка действительно размером, если не с целую игру, тогда с целую главу размером где-то уровня вступительной части Ведьмака 3, анпример, если сравнивать. В этом коротком отрезке времени сюжета гораздо больше, чем в каком-нибудь условном Baldur's Gate 3 спустя 200 часов. Аж страшно представить, сколько много крутейшего сюжета меня ожидает в финальной версии Metaphor: ReFantazio. После демки у меня не осталось сомнений в том, что Metaphor: ReFantazio в этом году единственный проект, заслуживающий игру года во все возможных номинациях, при условии, конечно, что большая часть игры такая же классная, как демоверсия. Начало сюжета прям "Игра Престолов" в аниме формате. Очень круто. Я очарован этой игрой.
мусор
Ну фанаты jrpg и аниме, в основном безработные личности поэтому они там и 500 часов провести могут
А фанаты каких игр успешные состоявшиеся люди?
Hamster kombat
база
Зачем живому биосущетсву проводить по 50 -60 часов в игре, если в сутках 24 часа ?))
Это как? Т.е. человек превращается во что? Тратя на игру столько времени...
В общем, проект больше опасный,чем пложительный.
ну а если все-таки не троллить, а подумать? в тексте ни слова про игру "круглыми сутками", с 27.09. уже прошло 10 дней, если каждый день примерно по 4-6 часов, то суммарно так и набирается
~10 дней, это по 5-7 часов в сутки)
ну про демку реально странно, но есть разные фаны, зато отзывы будут, другие начнут в спокойном темпе) А если говорить про релизные версии игр, ну кому что) Кто-то в одной игре проводит всё время (ограниченный пул) тысячи часов, а кто-то меняет постоянно проекты.
А т.к. в некоторых играх таких как Banishers, GoW Ragnarok, Hellblade 2 можно было фильм выпустить вместо игры, но фильм не = игре, хоть игра может показаться в чём-то затянутей, но смысла в фильмах меньше, т.к. уже и так много упора на кинематографичность в играх и при этом ты сам руководишь (особенно когда есть выбор ну или сильный исход/обман хорошие ходы).
что ты делаешь на сайте про игры, если не понимаешь как можно набрать 50-60 часов?
это очень легко, потому что существуют каникулы/отпуска/выходные
у кого-то работа не в офисе и есть также время поиграть, а часы эти очень легко набрать, если любишь вкушать каждый угол игры и исследовать все, что попадается на глаза
опять же, геймеры часто не славятся богатой личной жизнью, поэтому можно с носом уйти в игру и шикарно проводить время
"В общем, проект больше опасный,чем пложительный" заява конечно в стиле "дети жестокие, потому что играют в ГТА"
каждый тратит ровно столько времени, сколько желает его душа