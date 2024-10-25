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Metaphor: ReFantazio 11.10.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
7 114 оценок

Для Metaphor: ReFantazio вышел набор текстур высокого разрешения, которые заметно преображают графику игры

AceTheKing
Новости

Как стало известно, моддер 1vierrock выпустил для Metaphor: ReFantazio набор текстур высокого разрешения, которые заметно преображают графику игры.

В оригинальной версии Metaphor: ReFantazio используются текстуры ужасного качества, но благодаря новым текстурам от 1vierrock графика игры становится заметно приятнее для глаз. Вероятно моддер использовал ИИ-инструменты для увеличения разрешения оригинальных текстур - таким образом, новые модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль игры, но при этом выглядят намного четче оригинальных текстур.

+ ещё 4 картинки

Непонятно почему создатели игры поленились улучшить текстуры для PC-версии, выпустив её в таком мыльном виде.

2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ilya6969

Скачал ужаснулся графону, хз проходить или нет, чот аж выворачивает от картинки

1
Пользователь ВКонтакте

Норм качество для ценника в 35к тенге)) // Max Shadrin

0
Томас Севченко

Была графика playstation 2 стала начальных времён playstation 3.

0
Пользователь ВКонтакте

Игра технически конечно днище полное. И при этом ещё и оптимизма сомнительный местами // Иван Страждин

0
Makhno Incorporated

Название файла Metaphor ReFantazio-Prologue 4k. То есть текстуры прокачаны только для локаций из пролога?

0
Кей Овальд

В игре реально такое мыло? Она для ПС3 делалась что ли?

0
r23dom

а мне говорили что это не графика дерьмо, а стиль такой, за 99.99$

-2
Нейтан Дрейк
-3