Для Metaphor: ReFantazio вышел набор текстур высокого разрешения, которые заметно преображают графику игры

Как стало известно, моддер 1vierrock выпустил для Metaphor: ReFantazio набор текстур высокого разрешения, которые заметно преображают графику игры.

В оригинальной версии Metaphor: ReFantazio используются текстуры ужасного качества, но благодаря новым текстурам от 1vierrock графика игры становится заметно приятнее для глаз. Вероятно моддер использовал ИИ-инструменты для увеличения разрешения оригинальных текстур - таким образом, новые модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль игры, но при этом выглядят намного четче оригинальных текстур.

Непонятно почему создатели игры поленились улучшить текстуры для PC-версии, выпустив её в таком мыльном виде.