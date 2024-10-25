Для Metaphor: ReFantazio вышел набор текстур высокого разрешения, которые заметно преображают графику игры

Как стало известно, моддер 1vierrock выпустил для Metaphor: ReFantazio набор текстур высокого разрешения, которые заметно преображают графику игры.
В оригинальной версии Metaphor: ReFantazio используются текстуры ужасного качества, но благодаря новым текстурам от 1vierrock графика игры становится заметно приятнее для глаз. Вероятно моддер использовал ИИ-инструменты для увеличения разрешения оригинальных текстур - таким образом, новые модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль игры, но при этом выглядят намного четче оригинальных текстур.
Непонятно почему создатели игры поленились улучшить текстуры для PC-версии, выпустив её в таком мыльном виде.
Скачал ужаснулся графону, хз проходить или нет, чот аж выворачивает от картинки
Норм качество для ценника в 35к тенге)) // Max Shadrin
Была графика playstation 2 стала начальных времён playstation 3.
Игра технически конечно днище полное. И при этом ещё и оптимизма сомнительный местами // Иван Страждин
Название файла Metaphor ReFantazio-Prologue 4k. То есть текстуры прокачаны только для локаций из пролога?
В игре реально такое мыло? Она для ПС3 делалась что ли?
а мне говорили что это не графика дерьмо, а стиль такой, за 99.99$