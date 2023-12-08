Эпичный трейлер Metaphor: ReFantazio показали на The Game Awards 2023

Компания Atlus почтила своим присутствием сегодняшнюю The Game Awards, чтобы показать свежий взгляд на их следующий амбициозный проект. В рамках прямой трансляции был представлен эпичный трейлер ролевого экшена Metaphor: ReFantazio. Также на презентации стало известно, когда игроки смогут отправиться покорять этот удивительный мир.

В Metaphor: ReFantazio игроков ждет прекрасный и темный фэнтезийный мир, который разработчики постараются сделать необычно уникальным для подобного жанра. Здесь вам предстоит написать собственную историю, вступив в настоящее противостояние за трон и наследие королевства.

Разработчики собираются выпустить новую игру уже осенью следующего года. Metaphor: ReFantazio будет доступна для игры на ПК, PS5, Xbox Series X/S и PS4.