Геймдиректор Metaphor и Persona хочет создать JRPG 3.0, способную изменить саму структуру жанра

Жанр японских ролевых игр стоит на пороге серьёзных перемен, утверждает Кацура Хасино — режиссёр Metaphor: ReFantazio и ключевая фигура последних частей Persona. На конференции G-Star 2025 он заявил, что индустрия вступает в эру «JRPG 3.0», где подходы к созданию игр будут меняться на фундаментальном уровне.
Как сообщает 4gamer, Хасино видит развитие жанра по «версионной» модели. JRPG 1.0 — это классика прошлого, проекты, которые сформировали жанр, вроде ранних Dragon Quest и Final Fantasy. Этап JRPG 2.0 наступил тогда, когда игры стали визуально богаче и научились лучше реагировать на действия игрока, — это период современных крупных японских ролевых игр.
Но главное — JRPG 3.0. По словам Хасино, никто пока точно не знает, какой станет новая фаза. Он сам признаёт, что и у него нет полного понимания того, как будут выглядеть такие проекты. Однако он надеется, что его следующий тайтл сможет войти в эту категорию — стать игрой, которая не просто совершенствует формулу, а «меняет структуру жанра и его способы выражения».
Идея в том, что JRPG 3.0 должны переосмыслить способы взаимодействия игрока с миром, подачу сюжета и саму основу RPG-механик. Это может затронуть всё: от темпа повествования до структуры боевой системы и ролевых выборов.
Напомним, Metaphor: ReFantazio уже получила высшую награду Japan Game Awards 2025, что только усиливает интерес к будущим проектам Хасино — возможно, именно они определят облик JRPG нового поколения.
Пусть сделает, а не фантазирует. Пока делает сильно устаревшие игры.
Они там у себя думают, что жрпг это что-то хорошее.
Но до настоящих ролевых игр (Fallout2, NewVegas, тот же BG3) им еще очень далеко.
жрпг 3.0... ну, пусть стараются, к какому-нибудь жрпг5.0 может быть доберутся до уровня нормальной ролевой классики.
Все что вы назвали это это европейские РПГ они сильно отличаются от японских
Игры серии arpg Diablo тоже сильно отличаются от классических ролевых игр, и они примерно такие же "ролевые" как и жрпг.
Я прошел персону5. Она считается одной из лучших жрпг, и я примерно понимаю почему. Но если сравнивать ее как ролевую игру с тем, что я перечислил, это просто разочарование.