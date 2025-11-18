Геймдиректор Metaphor и Persona хочет создать JRPG 3.0, способную изменить саму структуру жанра

Жанр японских ролевых игр стоит на пороге серьёзных перемен, утверждает Кацура Хасино — режиссёр Metaphor: ReFantazio и ключевая фигура последних частей Persona. На конференции G-Star 2025 он заявил, что индустрия вступает в эру «JRPG 3.0», где подходы к созданию игр будут меняться на фундаментальном уровне.

Как сообщает 4gamer, Хасино видит развитие жанра по «версионной» модели. JRPG 1.0 — это классика прошлого, проекты, которые сформировали жанр, вроде ранних Dragon Quest и Final Fantasy. Этап JRPG 2.0 наступил тогда, когда игры стали визуально богаче и научились лучше реагировать на действия игрока, — это период современных крупных японских ролевых игр.

Но главное — JRPG 3.0. По словам Хасино, никто пока точно не знает, какой станет новая фаза. Он сам признаёт, что и у него нет полного понимания того, как будут выглядеть такие проекты. Однако он надеется, что его следующий тайтл сможет войти в эту категорию — стать игрой, которая не просто совершенствует формулу, а «меняет структуру жанра и его способы выражения».

Идея в том, что JRPG 3.0 должны переосмыслить способы взаимодействия игрока с миром, подачу сюжета и саму основу RPG-механик. Это может затронуть всё: от темпа повествования до структуры боевой системы и ролевых выборов.

Напомним, Metaphor: ReFantazio уже получила высшую награду Japan Game Awards 2025, что только усиливает интерес к будущим проектам Хасино — возможно, именно они определят облик JRPG нового поколения.