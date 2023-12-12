Геймдиректор Metaphor: ReFantazio рассказал о архетипах, магии и свободе выбора в новом ролике

Metaphor: ReFantazio, новая фэнтезийная ролевая игра от геймдиректора Persona 5, выходит осенью 2024 года. Вслед за недавним трейлером появилось новое видео "Creator's Voice", в котором Кацура Хасино рассказывает о различных аспектах игры. Посмотрите его ниже.

Сюжет игры разворачивается в мире, где существует магия, но люди должны использовать "специальное оборудование", чтобы использовать ее. Однако главные герои, классифицируемые как архетипы, могут превращаться в оружие. Некоторые из них обладают героическими качествами, которые пробуждаются только после взаимодействия с другими людьми.

"Например, вам может показаться, что кто-то ведет себя как рыцарь, а другой человек может выглядеть как настоящий воин. При установлении такой связи пробуждается архетип воина, который дремлет в вас с рождения. Так работает система", - говорит Хасино.

Сюжет вращается вокруг королевства, где король и его наследник были убиты. Начинается процесс коронации нового короля, в который вовлекается игрок и пытается завоевать популярность в народе. Вы отправляетесь в путешествие по миру, и, хотя время ограничено, порядок решения основных событий зависит от вас.

Возможно, вы будете путешествовать всего неделю или две недели, а может, у вас будет всего несколько дней. Если представить эти выборы как путешествие - то, с чем мы сталкиваемся в наше время, - то участники конкурса будут поставлены перед необходимостью объехать всю страну за определенное время. Чтобы превратить встреченных людей в своих сторонников, вам придется сражаться в различных битвах. Идея заключается в том, чтобы следовать основной сюжетной линии и наслаждаться тем, как она заставляет вас гадать, что может произойти дальше. Но время между основными событиями, стратегия и порядок действий - все это остается на усмотрение игрока. Думаю, это ставит вас в ситуацию, когда вы играете и не уверены в правильности ответа, но в хорошем смысле.

Один из примеров - необходимость пройти важное подземелье, и вы можете либо поспешить с его прохождением, либо выполнить другие квесты, чтобы сначала повысить уровень

Одна из главных достопримечательностей этой игры заключается в том, что она берет хорошую часть серии Persona, которая развивалась по календарному расписанию, и адаптирует ее таким образом, чтобы она идеально соответствовала сюжетной линии этого произведения и системе путешествий, которую мы создали.

Metaphor: ReFantazio выйдет для PS4, PS5, PC и Xbox Series X/S.