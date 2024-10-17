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Metaphor: ReFantazio 11.10.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
7.4 87 оценок

Геймдиректор Persona и Metaphor: ReFantazio не использует социальные сети и почти не обращает внимания на отзывы игроков

Solstice
Новости

Об этом Кацура Хасино заявил в интервью изданию Famitsu. Он объясняет свое отношению к фидбэку тем, что, например, на этапе разработки читать отзывы почти бессмысленно, поскольку вот так взять и поменять игру на их основе невозможно.

Если я хочу посмотреть на отзывы, я делаю это за один заход (например, после выхода игры). Постоянное наблюдение за реакцией игроков вредно для психического здоровья, — сказал Хасино.

Геймдиректор также добавил, что чувствует себя некомфортно, находясь в центре внимания и во время участия в различных мероприятиях, связанных с маркетингом его игр. По той же причине он никогда не гуглит себя и не ведет соцсети.

Говоря об отзывах на игры серии Atlus, то стоит отметить, что у всех игр студии отзывы являются положительными уже много лет. Трудно представить, чтобы в отношении Персоны или Метафор устраивали ревью-бомбинг.

Что до Metaphor: ReFantazio, нового проекта Хасино, то игра вышла 11 октября и получила высокие оценки как критиков, так и игроков. Среди плюсов отмечают мир, его проработку, персонажей, уникальные игровые механики и другие аспекты.

В день релиза игра разошлась тиражом в миллион копий, став самой быстро продаваемой игрой Atlus, а к настоящему моменту уже поставила рекорд по пиковому онлайну в Steam среди всех игр издателя, опередив Persona 5 Royal, — практически 86 тысяч игроков.

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-1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mystik_86

для участия в мероприятих, связанных с маркетингом и продвижением игры, существует продюсер, поэтому геймдиректору совсем необязательно в этом участвовать

1
Сережаа

Какой нежный

-1
vertehwost

либо это вранье ,либо он не участвует в разработке игры , вместо него это делает кто то другой ,а это значит что он не эффективный Геймдиректор

-2