Геймдиректор Persona и Metaphor: ReFantazio не использует социальные сети и почти не обращает внимания на отзывы игроков

Об этом Кацура Хасино заявил в интервью изданию Famitsu. Он объясняет свое отношению к фидбэку тем, что, например, на этапе разработки читать отзывы почти бессмысленно, поскольку вот так взять и поменять игру на их основе невозможно.

Если я хочу посмотреть на отзывы, я делаю это за один заход (например, после выхода игры). Постоянное наблюдение за реакцией игроков вредно для психического здоровья, — сказал Хасино.

Геймдиректор также добавил, что чувствует себя некомфортно, находясь в центре внимания и во время участия в различных мероприятиях, связанных с маркетингом его игр. По той же причине он никогда не гуглит себя и не ведет соцсети.



Говоря об отзывах на игры серии Atlus, то стоит отметить, что у всех игр студии отзывы являются положительными уже много лет. Трудно представить, чтобы в отношении Персоны или Метафор устраивали ревью-бомбинг.



Что до Metaphor: ReFantazio, нового проекта Хасино, то игра вышла 11 октября и получила высокие оценки как критиков, так и игроков. Среди плюсов отмечают мир, его проработку, персонажей, уникальные игровые механики и другие аспекты.



В день релиза игра разошлась тиражом в миллион копий, став самой быстро продаваемой игрой Atlus, а к настоящему моменту уже поставила рекорд по пиковому онлайну в Steam среди всех игр издателя, опередив Persona 5 Royal, — практически 86 тысяч игроков.