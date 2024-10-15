Игрокам удалось частично взломать полную версию Metaphor: ReFantazio, которая защищена Denuvo, с помощью демо-версии

Как стало известно, пользователям уже удалось частично разблокировать полную PC-версию Metaphor: ReFantazio от издательства Atlus с помощью демо-версии игры.

В отличии от полной версии игры, которая защищена Denuvo, демо-версия игры вышла без австрийской защиты. Анонимный пользователь внес некоторые изменения в base.cpk, благодаря чему удалось обойти ограничение демо-версии, которая заканчивалась 15-м игровым днём.

Тем не менее, по словам игроков, нужно решить еще одну проблему: в демо-версии игры заблокировано открытие игровой карты, которое нужно для прохождения игры. Скорее всего, для обхода данного ограничения им придется найти в EXE-файле игры заблокированное значение и исправить его - в таком случае игроки получат взломанную полную версию игры, по аналогии с Immortals of Aveum, которая ранее так же была взломана с помощью демо-версии.