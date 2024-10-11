Интервью с разработчиками Metaphor: ReFantazio раскрывает новую информацию о сеттинге, боях и многом другом

Metaphor: ReFantazio, новая игра от творческих лидеров серии Persona, всегда привлекала внимание поклонников. С запуском проекта состоялся выпуск интервью с геймдиректором Кацурой Хасино, который ранее работал над такими культовыми играми, как Shin Megami Tensei 3: Nocturne и Persona 5.

В интервью Хасино поделился подробностями о фэнтезийном сеттинге Metaphor: ReFantazio. Он отметил, что сюжет в этой игре построен иначе, чем в проектах Persona, что позволит игрокам исследовать более разнообразные окружения на протяжении всего игрового процесса. Кроме того, он рассказал о боевой системе, которая сочетает в себе механики реального времени, вдохновленные Shin Megami Tensei.

Metaphor: ReFantazio вышла 11 октября на платформах PS5, Xbox Series X/S, PS4 и PC.