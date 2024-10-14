Команда разработки Metaphor: ReFantazio на первых этапах создания игры вдохновлялась классикой фэнтези

Об этом заявил геймдиректор Кацура Хасино в подкасте на YouTube-канале Xbox.

Мы изучали, что такое традиционное фэнтези, почему его писали именно так, а не иначе, и что вдохновляло его авторов. Мы потратили на это много времени, — сказал Хасино.

Однако, по его словам, по итогу было принято решение отказаться от попыток переработать что-то готовое в пользу создания своей уникальной истории и мира — именно это и дало разработчикам свободу мыслей и не превратило Metaphor: ReFantazio в традиционное фэнтези.

Мы взяли то, что нравится лично нам, и начали искать способ добавить это в игру. Мы перестали исследовать работы других авторов и погрузились в оригинальное творческое начинание, — добавил геймдиректор.

Релиз Metaphor: ReFantazio состоялся 11 октября. Новая RPG от разработчиков Persona 3/4/5 получила высокие оценки критиков и игроков. Среди плюсов отмечают мир, его проработку, персонажей, уникальные игровые механики и другие аспекты.



В день релиза игра разошлась тиражом в миллион копий, став самой быстро продаваемой игрой Atlus, а к настоящему моменту уже поставила рекорд по пиковому онлайну в Steam среди всех игр издателя, опередив Persona 5 Royal.