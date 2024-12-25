Композитор Metaphor: ReFantazio о работе над саундтреком игры: "Я решил попробовать что-то совершенно новое"

В этом году Metaphor: ReFantazio была номинирована на The Game Awards 2024 в категории «Лучший саундтрек». Для композитора Сёдзи Мегуро эта номинация стала особой вехой, ведь, как оказалось, работа над музыкой для игры стала настоящим вызовом.

Чтобы создать боевые темы, Мегуро заново изучал теорию классической музыки и искал вокалиста, способного исполнить партии на языке эсперанто. Это был непростой процесс, но результат оказался захватывающим. «Мне сказали, что это будет эпическая ролевая игра в жанре фэнтези, и я сразу представил громкий оркестр и мощный хор. Это вдохновило меня попробовать что-то совершенно новое», — рассказывает композитор.

В поисках вокалиста он наткнулся на YouTube на монаха Кейсуке Хонрё из группы Nam Jazz Experiment, сочетающей джаз и буддийские сутры. Хонрё согласился участвовать в проекте, что стало ключевым элементом звучания игры.Интересно, что музыка в Metaphor не просто сопровождает историю, а вплетена в её сюжет: фея Галлика накладывает на главного героя заклинание, позволяющее ему слышать музыку в пути и в бою.

Этот необычный подход, объединяющий оркестр, эсперанто и повествование, стал настоящим музыкальным экспериментом, который придал игре уникальную атмосферу.