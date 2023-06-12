Metaphor: ReFantazio будет "игрой, не похожей ни на одну другую", появились новые скриншоты ©

Еще в 2017 году компания Atlus подтвердила, что создатели Persona 3, 4 и 5 Кацура Хасино (геймдиректор), Сигэнори Соэдзима (художник) и Сёдзи Мэгуро (композитор) основали новую команду внутри компании. Под названием Studio Zero они уже некоторое время работают над новой фэнтезийной ролевой игрой, которая наконец-то была представлена на недавней Xbox Games Showcase под названием Metaphor: ReFantazio.

После ее анонса Кацура Хасино поделился с поклонниками сообщением в Twitter через официальный аккаунт Atlus West, пообещав "фэнтезийный опыт, не похожий ни на какой другой".

"Взяться за эпическое фэнтези - это новый вызов для Atlus", - сказал он. "Мы рады поделиться нашим видением жанра, создавая фэнтези, не похожее ни на какое другое".

Между тем, на официальной странице игры в Xbox Store также появились некоторые краткие подробности, подтверждающие, что действие игры будет происходить в "страдающем королевстве, стоящем на краю пропасти". Игроки "отправятся в путешествие, чреватое тревожными тайнами, преодолевая препятствия, укрепляя связи с друзьями и превращая эти связи в силу".

Также были опубликованы новые скриншоты игры, демонстрирующие различных персонажей, боевые столкновения, экран меню и многое другое. Посмотрите их ниже.

Metaphor: ReFantazio выйдет где-то в 2024 году. В настоящее время игра официально анонсирована только для Xbox Series X/S, ПК и Game Pass, хотя вполне вероятно, что анонс версии для PS5 последует незамедлительно. Последует ли за ней версия для Switch, пока неизвестно.