Metaphor: ReFantazio не позволит вам пройти все подземелья за одно прохождение

После успеха Persona 3 Reload и Unicorn Overlord следующим крупным релизом от Atlus в этом году станет Metaphor: ReFantazio. Разработанная Studio Zero под руководством Кацуры Хасино из Persona 5, игра рассказывает о том, как игроки в Соединенном королевстве Эухрония участвуют в турнире, чтобы стать королем.
Некоторые элементы напоминают Persona, например, создание связей с другими персонажами и планирование своего дня. Вы даже можете выбирать, когда проходить различные подземелья. Однако Хасино подтвердил GameSpot, что игрокам не стоит ожидать, что они пройдут все подземелья за одно прохождение игры.
Представьте, что вы отправляетесь в отпуск. Вы отправляетесь в какой-нибудь город, и в вашем путевом журнале перечислены десять мест. Некоторые из них могут занять два дня, а другие - полдня. Некоторые из них могут потребовать гида или более тщательной подготовки, другие могут быть более безопасными. Но вы не можете сделать все это. В этой игре вы много путешествуете, и когда вы добираетесь до места назначения, у вас есть выбор из нескольких подземелий, которые вы можете пройти. Все эти подземелья имеют разные уровни сложности, так что вы сами решаете, как провести время. Таким образом, появляется гораздо больше свободы.
Это интересный отход от предыдущих игр, где подземелья были обязательными и являлись частью сюжета. Как будет выглядеть дизайн подземелий, ведь Studio Zero предлагает несколько за раз, а не один узкоспециализированный дворец, еще предстоит узнать, так что следите за новостями.
Metaphor: ReFantazio выходит 11 октября для PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.
Но есть нюанс, в отпуске я не буду повторно посещать те же самые достопримечательности, которые уже видел. Даже более того, скорее всего поеду вообще в другое место. Наитупейшее сравнение.
По поводу самой механики, если она существует только ради того, чтоб заставить игроков начинать новую игру плюс, то такая игра не интересует даже в зелёном магазине.
Я так и не понял, по какой причине нельзя пройти все подземелья. Сюжетное ограничение? Ну тогда это крайне хреновое решение.
Как я понял, будут развилки при выборе подземелий... Одно из двух или из трёх...
Ну прям такое себе.
скорее всего как в дов2 ты выбираешь побочку, но все не пройти. норм тема, реиграбельность
В дов2 была возможность пройти если не все побочки, то почти все, главное правильно планировать.