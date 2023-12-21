Metaphor: ReFantazio - новые скриншоты демонстрируют персонажей, врагов, локации и многое другое

Компания Atlus публикует множество новых подробностей о Metaphor: ReFantazio, раскрывая новые подробности обо всем: от боевки до мира и прочего. Теперь разработчик выпустил большую порцию новых скриншотов, демонстрирующих многое из того, о чем он недавно рассказал.

Metaphor: ReFantazio, созданная креативщиками Persona 5, что неудивительно, выглядит довольно знакомо, и ее сильный арт-дизайн и чувство стиля хорошо видны на новой порции скриншотов.

На скриншотах можно увидеть локации, боевые столкновения, врагов, нескольких персонажей и сцены из фильмов, а также пользовательский интерфейс, включая меню, инвентарь и снаряжение, и даже различные экраны победы в бою. Все скриншоты вы можете посмотреть в галерее ниже.

Metaphor: ReFantazio выйдет осенью 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC. Конкретная дата выхода пока не объявлена.