Metaphor: ReFantazio обзавелась Guidebook Edition - с цифровым гайдом и бонусами

ATLUS и Studio Zero объявили о выходе цифрового издания Guidebook Edition для ролевой игры Metaphor: ReFantazio. Пакет, впервые представленный осенью 2025 года, уже доступен для покупки по цене 79,99 доллара или евро. Для владельцев стандартной версии предусмотрен апгрейд Guidebook Edition Upgrade за 14,99 доллара.

Главной особенностью издания стало 55-страничное цифровое стратегическое руководство на английском языке. Это переработанная версия полного 592-страничного печатного гида от Future Press. В нем подробно объясняются ключевые механики и сюжетные основы игры, а также предлагается прохождение первой сюжетной арки. По мере продвижения руководство подсказывает оптимальный маршрут дальнейшего путешествия, помогая эффективнее развивать персонажей и связи.

Помимо базовой версии игры и гайда, в комплект Guidebook Edition входят цифровая арт-книга, саундтрек, а также косметические бонусы — школьные формы академии Сюдзин и старшей школы Джоин с альтернативной боевой музыкой и джинглами.

Metaphor: ReFantazio доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam и Microsoft Store.