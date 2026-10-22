Metaphor: ReFantazio показала новый трейлер Хюлькенберг перед выходом на Switch 2

ATLUS представила новый трейлер Metaphor: ReFantazio, посвящённый Хюлькенберг — отважной рыцарше, которая отправляется в опасное путешествие, чтобы искупить прошлую неудачу. Ролик знакомит зрителей с героиней на фоне фантастического мира, охваченного политическими конфликтами и борьбой за будущее королевства.

Хюлькенберг принадлежит к племени руссантов и ранее служила в королевской гвардии, охраняя принца. Её считали талантливым бойцом, способным обращаться с самыми разными видами оружия. Однако после нападения на наследника престола рыцарша не смогла выполнить свой долг и отправилась странствовать, неся на себе груз вины. Теперь ей предстоит вновь вступить в борьбу и помочь спутникам в непростом путешествии.

Metaphor: ReFantazio сочетает пошаговые сражения с элементами боя в реальном времени, исследование подземелий и развитие отношений между персонажами. Особую роль играет система архетипов, позволяющая героям пробуждать различные боевые способности и подстраивать тактику под противников.

Изначально игра вышла в 2024 году на ПК, PlayStation и Xbox, а 12 ноября 2026 года доберётся до Nintendo Switch 2. Демоверсия для новой консоли уже доступна, поэтому поклонники JRPG могут познакомиться с приключением до полноценного релиза.