Metaphor: ReFantazio получит новые подробности о сюжете и компаньонах 6 июля

Компания Atlus объявила о проведении очередного стрима для игры Studio Zero Metaphor: ReFantazio, с момента проведения которой прошел примерно месяц. Прямая трансляция состоится с утра 6 июля, на ней команда разработчиков расскажет последние подробности о сюжете.
Режиссер Кацура Хасино расскажет о повествовании, "мировоззрении" и компаньонах, которые путешествуют вместе с главным героем. На данный момент известно, что игроки исследуют Эухронию, королевство, король которого был убит. В составе племени Эльда они примут участие в турнире, чтобы короновать преемника, а также попытаются излечить кронпринца от проклятия.
Игрока сопровождают фея Галлика, Строл из племени Клемар, Халкенберг, служивший телохранителем королевской семьи, Хейсмай из племени Юджиф и многие другие. Скорее всего, в ходе трансляции появится еще больше новых персонажей, так что следите за новостями.
Metaphor: ReFantazio поступит в продажу 11 октября на PS4, PS5, Xbox Series X/S и PC.