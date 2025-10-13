Metaphor: ReFantazio получит цифровое издание с эксклюзивным игровым руководством и бонусами

Издатель ATLUS и студия Studio Zero объявили о выходе специального цифрового издания Metaphor: ReFantazio — Guidebook Edition, релиз которого запланирован на начало 2026 года. Это издание предназначено для тех, кто хочет глубже погрузиться в мир игры и получить дополнительные материалы, расширяющие впечатление от прохождения.

В состав Guidebook Edition войдёт базовая цифровая версия игры, эксклюзивное руководство Essential Digital Strategy Guide, цифровая книга с артами, оригинальный саундтрек и два набора костюмов в виде DLC. Один комплект стилизован под академию Сюдзин, другой — под старшую школу Дзёин; каждый из них сопровождается уникальной боевой музыкой и джинглами, что добавит атмосферности сражениям.

Главной особенностью издания станет Essential Digital Strategy Guide — переработанное 55-страничное руководство, основанное на полном гейм-гайде от Future Press. Оно включает введение в сюжет и механику, советы по освоению системы Архетипов, прохождение первой сюжетной арки и подробное оптимизированное расписание действий, помогающее максимально эффективно развивать персонажей и исследовать мир.

ATLUS также сообщил, что владельцы ранее выпущенного ATLUS 35th Digital Anniversary Edition автоматически получат копию нового руководства бесплатно.

Напомним, Metaphor: ReFantazio — новая масштабная RPG от создателей Persona, уже доступная на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC (Steam и Microsoft Store). Новое издание обещает стать отличным поводом вернуться в один из самых стильных и загадочных миров современной японской ролевой сцены.