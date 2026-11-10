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Metaphor: ReFantazio 11.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
7.4 275 оценок

Metaphor: ReFantazio представила вора Хайзмея Ноктюла

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Atlus и Studio Zero представили Хайзмея Ноктюла — искусного вора из фэнтезийной RPG Metaphor: ReFantazio. Ролик знакомит с новым спутником и его путешествием по королевству Юхрония.

Сюжет игры начинается после убийства короля: нового монарха должны выбрать жители страны. Герою предстоит заводить союзников и завоёвывать доверие расколотого королевства.

Metaphor: ReFantazio сочетает пошаговые и динамичные сражения, настройку отряда через мощные архетипы и исследование мира.

Игра уже доступна на PC, Xbox и PlayStation, а на Nintendo Switch 2 выйдет в ноябре.

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