Metaphor: ReFantazio представила вора Хайзмея Ноктюла

Atlus и Studio Zero представили Хайзмея Ноктюла — искусного вора из фэнтезийной RPG Metaphor: ReFantazio. Ролик знакомит с новым спутником и его путешествием по королевству Юхрония.

Сюжет игры начинается после убийства короля: нового монарха должны выбрать жители страны. Герою предстоит заводить союзников и завоёвывать доверие расколотого королевства.

Metaphor: ReFantazio сочетает пошаговые и динамичные сражения, настройку отряда через мощные архетипы и исследование мира.

Игра уже доступна на PC, Xbox и PlayStation, а на Nintendo Switch 2 выйдет в ноябре.