Metaphor: ReFantazio содержит внутриигровой путеводитель с подробностями истории

Metaphor: ReFantazio представляет собой ролевую игру, созданную мастерами жанра, известными по серии Persona. Эта игра погружает игроков в фэнтезийный мир, где им нужно отправиться в путешествие в поисках пропавшего принца, пытаясь снять с него загадочное проклятие.

В центре сюжета находится главный герой, которому предстоит пройти путь самопознания и развития. Сопровождаемый верной спутницей, феей по имени Галлика, протагонист сталкивается с необходимостью делать сложный выбор, преодолевать свои страхи и раскрывать магический потенциал, скрытый в глубинах его сердца. Эта концепция «пробуждения архетипов» является ключевым элементом игровой механики, позволяя игрокам комбинировать уникальные способности различных классов и профессий, создавая тем самым неповторимый стиль игры.

Игровой процесс Metaphor: ReFantazio органично сочетает в себе несколько аспектов. Днём игроки могут выполнять разнообразные задания, исследовать таинственные подземелья и искать сокровища. Вечернее время отведено для развития отношений с союзниками и совершенствования королевских качеств главного героя. Умелое распределение времени между различными активностями становится ключом к достижению поставленных целей и продвижению по сюжету.

Перемещение по обширному игровому миру осуществляется на уникальном транспортном средстве под названием «бегун», которое позволяет игрокам добираться до отдалённых городов и подземелий. Во время путешествий игроки смогут насладиться красивыми пейзажами. Визуальный стиль игры дополняют красочные видеоролики в стиле аниме и креативно оформленный пользовательский интерфейс.