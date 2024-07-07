Metaphor: ReFantazio содержит внутриигровой путеводитель с подробностями истории

Между сюжетом и всем происходящим в Metaphor: ReFantazio, бывает трудно уследить за всем. К счастью, в ролевой игре Studio Zero есть внутриигровой путеводитель, который поможет вам.
Недавняя трансляция подтвердила, что Путеводитель можно активировать одной кнопкой во время игры, предоставляя "свободу наслаждаться деталями этого мира". В нем хранятся сведения о людях (включая восемь отдельных племен игры), культуре, истории, магии и природе. Тем, кто хочет узнать о различных аспектах Объединенного королевства Эухронии или получить новую информацию, она пригодится.
Metaphor: ReFantazio выходит 11 октября для PS4, PS5, Xbox Series X/S и PC.