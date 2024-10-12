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Metaphor: ReFantazio 11.10.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
7.4 74 оценки

Metaphor: ReFantazio стала самой успешной игрой Atlus в Steam и привлекла более 61 000 игроков

butcher69
Новости

Metaphor: ReFantazio вызывает огромный ажиотаж среди фанатов JRPG, и рецензии от критиков только усилили его, назвав игру одной из лучших в году. Сразу после выхода это волнение отразилось в цифрах: по данным SteamDB, пиковое количество игроков в Steam достигло впечатляющих 61 838.

"Прекрасная японская ролевая игра": журналисты высоко оценили Metaphor: ReFantazio от авторов Persona

Этот результат превосходит такие крупные JRPG, как Persona 3 Reload (45 002 игрока), Persona 5 Royal (35 474) и Final Fantasy 16 (27 508). Metaphor стала одной из самых популярных японских ролевых игр в Steam и поставила новый рекорд для разработчика Atlus по одновременному числу игроков.

Продажи японской ролевой игры Metaphor: ReFantazio уже перевалили за 1 млн копий

Кроме того, Atlus сообщила, что продажи Metaphor: ReFantazio уже превысили 1 миллиона копий по всему миру, что делает её самой быстро продаваемой игрой компании. Игра доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DemonLrus

редко увидишь аниме игру где есть русский. их мало

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StarlaX

Последнее время Японцы начали русский язык добавлять

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