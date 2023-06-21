Metaphor: ReFantazio стремится стать "третьим столпом" для Atlus и находится на стадии доработки ©

За последние несколько недель мы не испытывали недостатка в крупных анонсах и обновлениях игр, и одна из них, в частности, вызвала немало шума - Metaphor: ReFantazio. Эпическая ролевая игра в стиле фэнтези, созданная творческими руководителями Persona 3, 4 и 5, позиционируется как следующая большая франшиза Atlus, и поклонники японской компании с нетерпением ждут ее выхода.

В недавнем интервью, загруженном Atlus, директор Кацура Хосино сказал, что команда разработчиков фэнтезийной ролевой игры надеется, что игра станет "третьим столпом" для Atlus наряду с Persona и Shin Megami Tensei.

После всемирного успеха Persona 5, я думаю, многие думают о Shin Megami Tensei или Persona, когда вспоминают о двух крупнейших RPG франшизах Atlus. Этой игрой мы хотели создать третью опору для студии, создав масштабную эпическую ролевую игру в стиле фэнтези, чего мы никогда раньше не делали.

Конечно, ожидание этого момента было долгим: впервые игра была анонсирована как Project Re Fantasy еще в 2017 году. Однако Atlus заявила, что запуск фэнтезийной ролевой игры запланирован на 2024 год - хотя насколько вероятно, что она успеет выйти в это время?

По словам геймдиректора, это вполне вероятно. В недавнем интервью, загруженном Atlus, после рассказа о сюжете и сеттинге игры, а также о том, как в ней сочетаются фэнтезийный сеттинг и современная эстетика, Хосино также представил краткую информацию о разработке игры, подтвердив, что команда разработчиков Studio Zero в настоящее время находится в процессе доработки игры.

По мере того, как мы будем продолжать полировать игру, мы будем раскрывать новую информацию. "Пожалуйста, с нетерпением ожидайте новых новостей от нас.

Это, конечно, довольно краткая информация о разработке, но, учитывая тот факт, что Studio Zero перешла на стадию разработки, когда она сосредоточена на полировке игры, можно предположить, что основная часть цикла разработки уже завершена. Будем надеяться, что это означает, что игра действительно сможет выйти в 2024 году, как и предполагалось.

Когда это произойдет, Metaphor: ReFantazio будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК.