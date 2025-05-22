Metaphor: ReFantazio, The Division 2 и не только: Microsoft раскрыла список новинок Game Pass на вторую половину мая

Microsoft представила вторую волну игр, пополняющих библиотеку Game Pass в мае. Уже доступна Monster Train 2, в которую можно играть на Xbox Series X|S, ПК и через облако. А 22 мая в сервисе появится приключенческий платформер Tales of Kenzera: ZAU — через EA Play.

Tom Clancy’s The Division 2 присоединится к Game Pass 27 мая — в преддверии выхода дополнения «Битва за Бруклин», которое добавит до 10 часов контента. На следующий день выйдет новая игра от Кейты Такахаси, автора Katamari Damacy — её демо уже доступно на ПК.

Крупнейшее пополнение ждёт игроков 29 мая — Metaphor: ReFantazio от Studio Zero (Sega) станет доступна на всех уровнях подписки. В тот же день выходит Spray Paint Simulator, а Crypt Custodian и Symphonia появятся в Game Pass 3 июня.

А вот 31 мая из библиотеки исчезнут следующие проекты: Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 и Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.