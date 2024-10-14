Metaphor: ReFantazio установила новый рекорд одновременных игроков и заняла первое место среди одиночных JRPG в Steam

Игра Metaphor: ReFantazio, разработанная студией Atlus, достигла нового рекорда пикового онлайна в Steam, собрав почти 86 тысяч игроков одновременно. Точный показатель составил 85 951 человек, а на момент написания в игре остаются 53 414 игроков. Этот результат делает Metaphor лидером среди одиночных JRPG в Steam по пиковому онлайну.

Metaphor уже превзошла по популярности другие проекты Atlus, такие как Persona 3 Reload и Persona 5, чей пик онлайна составил 45 тысяч и 35 тысяч человек соответственно. Однако в рейтинге игр издателя SEGA она пока не опередила такие хиты, как Football Manager 2024 и Total War: Warhammer.

Игра также получила высокую оценку от игроков — на данный момент в Steam собрано почти 5 тысяч «очень положительных» отзывов, а общий рейтинг одобрения составляет 92%.