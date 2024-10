Metaphor: ReFantazio возглавила рейтинг самых продаваемых игр в Японии за прошлую неделю, обойдя такие крупные релизы, как Dragon Ball: Sparking! Zero и Silent Hill 2. Ролевая игра от Atlus демонстрирует огромный успех, заняв первое место по продажам на платформе PlayStation 5 с результатом 82 827 копий.

Несмотря на конкуренцию с такими знаменитыми сериями, как Dragon Ball и Silent Hill, Metaphor уверенно лидирует, что подчеркивает её популярность среди японских игроков. Второе место заняла Dragon Ball: Sparking! Zero с 63 922 проданными копиями, а Silent Hill 2 расположилась на третьем месте с 29 374 копиями.

Интересным моментом стало попадание в топ-10 ремейка старой ролевой игры Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Изначально вышедшая в 1981 году, эта игра сумела привлечь внимание современных японских геймеров, что стало неожиданным, но приятным сюрпризом.

Кроме того, в рейтинге остаются такие долгожители, как The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario Kart 8 Deluxe и Minecraft, демонстрируя стабильный интерес к классическим тайтлам.

В аппаратном сегменте Nintendo Switch продолжает доминировать на рынке, продемонстрировав впечатляющие продажи. Модель OLED Switch возглавила список с 33 253 проданными консолями, что в пять раз превышает продажи PlayStation 5.

Топ-10 самых продаваемых игр недели в Японии выглядит следующим образом (в скобках указано общее число продаж):