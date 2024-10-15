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Metaphor: ReFantazio 11.10.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
7.3 84 оценки

Metaphor: ReFantazio заняла второе место в чарте продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 8 по 15 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Японская ролевая игра от создателей Persona: всё, что необходимо знать о Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio от Atlus стала самой быстропродаваемой игрой компании, но не смогла занять первое место в чарте Steam на своей первой неделе. Первую строчку удержал Dragon Ball: Sparking! ZERO. Этот файтинг от Spike Chunsoft и Bandai Namco лидирует среди платных игр в Steam уже вторую неделю подряд.

Файтинг Dragon Ball: Sparking! Zero привлек более 122 000 игроков в Steam

Ремейк Silent Hill 2 продолжает удерживаться в первой пятёрке, опустившись всего на одно место. В топ-10 также вошли Stardew Valley и Liar's Bar. Скидка 70% на Detroit: Become Human вернула игру в чарт, где она не была уже долгое время.

  1. Dragon Ball: Sparking! ZERO;
  2. Metaphor: ReFantazio
  3. EA SPORTS FC 25;
  4. Silent Hill 2;
  5. Steam Deck;
  6. Diablo 4;
  7. Stardew Valley;
  8. Liar's Bar;
  9. Detroit: Become Human;
  10. TCG Card Shop Simulator.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Janekste

Ну с очень качественным аниме файтингом сложно конкурировать за первое место. Тут любая игра, выходящая одновременно, не смогла бы сбросить такой файтинг с первого места. Тем более по "драгонболу" - невероятно популярной вселенной, в которой чего только нет: игры, манга, кино. И всё это невероятно высокого качества.

Зная всё это, понимаешь, что занять второе место для новичка Metaphor: ReFantazio большое достижение. Успех грандиозный. Молодцы Atlus.

-4
Носферату Убивату

Если людям нравится дэдпул и росомаха, то и это зайдёт))

-8
OPen man

да. надо только драмы смотреть о нелегкой судьбе шкур мигрантов и маргиналов.

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