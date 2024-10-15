Metaphor: ReFantazio заняла второе место в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 8 по 15 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Metaphor: ReFantazio от Atlus стала самой быстропродаваемой игрой компании, но не смогла занять первое место в чарте Steam на своей первой неделе. Первую строчку удержал Dragon Ball: Sparking! ZERO. Этот файтинг от Spike Chunsoft и Bandai Namco лидирует среди платных игр в Steam уже вторую неделю подряд.
Ремейк Silent Hill 2 продолжает удерживаться в первой пятёрке, опустившись всего на одно место. В топ-10 также вошли Stardew Valley и Liar's Bar. Скидка 70% на Detroit: Become Human вернула игру в чарт, где она не была уже долгое время.
- Dragon Ball: Sparking! ZERO;
- Metaphor: ReFantazio
- EA SPORTS FC 25;
- Silent Hill 2;
- Steam Deck;
- Diablo 4;
- Stardew Valley;
- Liar's Bar;
- Detroit: Become Human;
- TCG Card Shop Simulator.
Ну с очень качественным аниме файтингом сложно конкурировать за первое место. Тут любая игра, выходящая одновременно, не смогла бы сбросить такой файтинг с первого места. Тем более по "драгонболу" - невероятно популярной вселенной, в которой чего только нет: игры, манга, кино. И всё это невероятно высокого качества.
Зная всё это, понимаешь, что занять второе место для новичка Metaphor: ReFantazio большое достижение. Успех грандиозный. Молодцы Atlus.
Если людям нравится дэдпул и росомаха, то и это зайдёт))
да. надо только драмы смотреть о нелегкой судьбе шкур мигрантов и маргиналов.