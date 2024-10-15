Metaphor: ReFantazio заняла второе место в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 8 по 15 октября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Metaphor: ReFantazio от Atlus стала самой быстропродаваемой игрой компании, но не смогла занять первое место в чарте Steam на своей первой неделе. Первую строчку удержал Dragon Ball: Sparking! ZERO. Этот файтинг от Spike Chunsoft и Bandai Namco лидирует среди платных игр в Steam уже вторую неделю подряд.

Ремейк Silent Hill 2 продолжает удерживаться в первой пятёрке, опустившись всего на одно место. В топ-10 также вошли Stardew Valley и Liar's Bar. Скидка 70% на Detroit: Become Human вернула игру в чарт, где она не была уже долгое время.